29 Июня 2022
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Общество В России
Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Исследование: россияне чаще говорят о поддержке спецоперации на Украине

Стало известно об отношении россиян к специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как выяснилось в ходе проекта независимых социологов "Хроники", с начала спецоперации число не поддерживающих ее граждан упало вдвое: в первую неделю после объявления СВО таковых насчитывалось 22%, сейчас не поддерживают спецоперацию 9%.

Число поддерживающих СВО увеличилось с 59 до 64%. 15% опрошенных ответить на вопрос затрудняются, 12% сказали, что отвечать на него не хотят.

Не стали бы прекращать СВО, если бы это зависело от них, 65% опрошенных. Ещё 22% участников исследования готовы были бы пойти на такой шаг; 13% затруднились с ответом на вопрос.

Как заявил соавтор исследования Андрея Ткаченко, не поддерживают специальную военную операцию, как правило респонденты в возрасте до 34 лет, а также те, кто встретился с жизненными трудностями. Важным фактором неподдержки является просмотр различных интернет-ресурсов, Telegram-каналов, YouTube. Кроме того, выше поддержка в приграничных с Украиной областях, отметил Ткаченко, сообщают "Ведомости".

Теги: спецоперация, исследования



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