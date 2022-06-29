Ожидается роста поступлений от НДФЛ на богатых на 40% в 2023 году

Министерство финансов России ожидает роста поступлений в федеральный бюджет от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами в 2023–2025 гг. на 40%.

Как следует из бюджетных проектировок Минфина, в 2023 году в бюджет поступит 117,5 млрд руб. НДФЛ для богатых, тогда как действующим законом о бюджете прогнозируется 84 млрд руб.

В 2024 году планируются доходы в размере 127,6 млрд руб. вместо ожидавшихся ранее 89,8 млрд руб. (+ 42%), в 2025 г. – 138,1 млрд руб. вместо 95,8 млрд руб. (+ 44%). Таким образом, в общей сложности за три года ведомство рассчитывает собрать более 383 млрд руб.

Речь идет о дополнительных сборах непосредственно с превышения ставки НДФЛ для богатых над общим уровнем: в федеральный бюджет поступает 2 п. п. налога из 15%, остальные 13 распределяются в региональные бюджеты, как и было до введения прогрессивной шкалы, сообщают "Ведомости".

Рост поступлений НДФЛ может быть обусловлен переводом в Россию доходных потоков состоятельных граждан и увеличением зарплат в связи с инфляцией.

Ставка в 15% применяется к доходам физлица, когда выплаченная сумма превысит 5 млн руб. в год.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) призвал страны с переходной экономикой (к которым он относит и Россию) бороться с неравенством в доходах с помощью прогрессивной шкалы НДФЛ.