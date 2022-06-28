29 Июня 2022
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Наука и техника За рубежом
луна полнолуние суперлуние (2019) | Фото: Накануне.ru

В поверхность Луны врезались обломки ракеты

На Луне образовался новый двойной кратер. Предположительно, это след столкновения обломков загадочной ракеты с поверхностью спутника Земли. Кратеры появились 4 марта этого года.

Появление кратеров удалось зафиксировать аппарату NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны с 2009 года.

В результате падения образовались два перекрывающих друг друга кратера – один диаметром 18 метров, другой – 16 метров.

Хотя падение космического мусора было ожидаемым, форма кратеров стала для экспертов неожиданной: обычно отработавшие ракеты наибольшую массу имеют на конце двигателя, поскольку остальная часть представляет собой пустой топливный бак. Однако наличие двух кратеров предполагает, что у ракеты были тяжелые концы с обеих сторон.

Примечательно, что точно определить происхождение ракеты очень сложно. Сначала предполагалось, что это ступень ракеты SpaceX Falcon, которая запустила Климатическую обсерваторию дальнего космоса США, или DSCOVR. Но потом эксперты стали склоняться к мнению, что это обломки китайской ракеты-носителя  лунной миссии "Чанъэ-5", причем основная часть ракеты сгорела при входе в атмосферу Земли.

Схема возвращения китайского зонда Чанъэ-5(2020)|Фото: chinadaily.com.cn

Теги: луна, ракета, кратер



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