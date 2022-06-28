29 Июня 2022
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Политика За рубежом
Турция, флаг (2020) | Фото: Накануне.RU

Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Стороны подписали совместное заявление по итогам переговоров в Мадриде, где сейчас проходит саммит Североатлантического альянса. Таким образом, Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО на этой неделе, передают СМИ со ссылкой на канцелярию президента Финляндии Саули  Ниинистё.

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО на фоне военной спецоперации РФ на Украине. При этом президент России Владимир Путин заявил, что не видит в этом явных угроз, поскольку РФ не имеет территориальных споров с этими странами (хотя имеет достаточно протяженную границу, которая будет укрепляться соразмерно новым обстоятельствам).

Против вступления в НАТО Финляндии и Швеции выступила Турция. Главной претензией была поддержка, которую страны-кандидаты оказывают Рабочей партии Курдистана – организации, которая считается в Турции террористической.

Теги: турция, финляндия, швеция, нато



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