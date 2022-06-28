СМИ: Германия и Франция выступают за сохранение акта Россия-НАТО от 1997 года

На открывающемся в Мадриде саммите НАТО Германия и Франция будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия–НАТО от 1997 года, хотя официально в итоговом заявлении документ не упомянут, пишет немецкое издание Welt.

При этом восточноевропейские страны будут настаивать на избавлении от документа.

По данным издания, Германия, Франция и Италия выступают за более мягкие формулировки и по Китаю, хотя этому желанию противостоят уже США и Великобритания, они выступают за объявление Китая несущим риски безопасности.