29 Июня 2022
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Экономика В России
Банковские карты (2022) | Фото: Накануне.RU

Россияне смогут сами для себя установить блокировку банковских онлайн-операций

Клиенты банков в России с 1 октября 2022 года смогут самостоятельно установить запрет на свои онлайн-операции или ограничить их параметры, например, максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени, сообщает Центральный банк России.  

Чтобы воспользоваться запретом, клиенту нужно будет написать заявление в свой банк. Снять запрет или изменить его параметры можно будет в любой момент без ограничений.

"Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу", - пояснил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников с 1 октября этого года банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

Теги: россияне, блокировка, банк, мошенничество, онлайн-перевод



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