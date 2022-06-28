S7 запустит заказ еды в самолет из супермаркетов "ВкусВилл"

Авиакомпания S7 Ailrlines с 19 июля запустит услугу заказа еды в самолет из супермаркетов "ВкусВилл".

"В меню 9 наборов — салаты, роллы и сэндвичи, напитки, овощные и фруктовые снеки. Выбрать и оплатить их нужно не позднее, чем за 12 часов до вылета. Услуга доступна для рейсов длительностью от 2 до 5 часов из Москвы или в Москву (кроме рейса Новосибирск — Москва)", - сообщили в пресс-службе перевозчика. Сеты будут стоить от 260 руб., также их можно оплатить милями, накопленными по программе лояльности.