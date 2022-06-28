28 Июня 2022
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Общество В России За рубежом
Тина Канделаки (2012) | Фото:paparazzi.ru

США ввели санкции в отношении Тины Канделаки и экс-министра обороны Сердюкова

США расширили санкционный список российских физических и юридических лиц. Всего в новый перечень попали 57 граждан РФ (например, Тина Канделаки, ее муж Василий Бровко (топ-менеджер "Ростеха), семья экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова) и более 100 юридических лиц, в том числе Фонд перспективных исследований, "Ростех", "Камаз", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация и ряд банков.

Также США ввели запрет на импорт золота из России (при этом сделки с российским золотом, находящимся не на территории РФ, возможны).

Теги: санкции, сша, тина канделаки



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