США ввели санкции в отношении Тины Канделаки и экс-министра обороны Сердюкова

США расширили санкционный список российских физических и юридических лиц. Всего в новый перечень попали 57 граждан РФ (например, Тина Канделаки, ее муж Василий Бровко (топ-менеджер "Ростеха), семья экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова) и более 100 юридических лиц, в том числе Фонд перспективных исследований, "Ростех", "Камаз", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация и ряд банков.

Также США ввели запрет на импорт золота из России (при этом сделки с российским золотом, находящимся не на территории РФ, возможны).