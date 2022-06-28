28 Июня 2022
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Экономика В России
Александр Бастрыкин (2022) | Фото: соцсети

"Колбаса стала дороже, самолетов нет, очки выписали иностранные": Бастрыкин прочел лекцию об импортозамещении

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин не остаться в стороне от обсуждения такой животрепещущей темы как импортозамещение. Выступая на Международном молодёжном юридическом форуме, руководитель СКР обрушился с жесткой критикой на всех: досталось и Роскосмосу, и автопрому, и офтальмологам, и, конечно, Минпромторгу.

"В ресторанах колбаса стала дороже. Вопрос к бизнесу, да? Как у нас всегда. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Что выясняется? Самолётов нет. Роскосмос получает из США составляющие наших космических кораблей, медицина японская, машины... вот я езжу на русском автомобиле. Грозят нас пересадить на "Лады" и "Москвичи". А почему свое-то не создали?" – задал риторический вопрос Бастрыкин.

Он заявил, что российская наука уже 30 лет "болтается по бездорожью" и "ходит вокруг да около".

"Сегодня, извините, я побывал у врачей, у офтальмологов: нужно было поправить немножко очки. Меня садят в кресло. И врач говорит: "Саш, ну, японская аппаратура и европейская. Но методы уже наши"! То есть технология, трибуна, микрофон — ихние, а мы уже лечим нашими, российскими методами. И рекомендуем наши очки. Хотя очки не наши. Ну, доколе такое может быть?!".

Теги: александр бастрыкин, импортозамещение, критика



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