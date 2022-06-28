28 Июня 2022
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Политика В России За рубежом
Путин на встрече лидеров БРИКС в Буэнос-Айресе (2018) | Фото: kremlin.ru

Итальянский премьер заявил, что Путин не поедет на саммит G20, но в Кремле с ним не согласны

Дипломатический конфуз происходит сейчас вокруг приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20, который должен состояться в Индонезии.
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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил журналистам, что его индонезийский коллега Джоко Видодо исключил очное участие Путина в саммите. При этом в Кремле заявили, что глава государства уже получил приглашение и Россия подтвердила участие в саммите. Также уже на следующей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел G20 в Индонезии.

Драги, между тем, заявил: "Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он не приедет. Может состояться удаленное выступление, посмотрим".

В Кремле прокомментировали и это выступление. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил: "Он (Драги), наверное, забыл, что уже не председатель". В прошлом году Италия председательствовала в G20, напоминает "Коммерсант".

Саммит пройдет 15-16 ноября на Бали.

Теги: марио драги, владимир путин, саммит, g20, индонезия



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