Итальянский премьер заявил, что Путин не поедет на саммит G20, но в Кремле с ним не согласны

Дипломатический конфуз происходит сейчас вокруг приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20, который должен состояться в Индонезии.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил журналистам, что его индонезийский коллега Джоко Видодо исключил очное участие Путина в саммите. При этом в Кремле заявили, что глава государства уже получил приглашение и Россия подтвердила участие в саммите. Также уже на следующей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел G20 в Индонезии.

Драги, между тем, заявил: "Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он не приедет. Может состояться удаленное выступление, посмотрим".

В Кремле прокомментировали и это выступление. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил: "Он (Драги), наверное, забыл, что уже не председатель". В прошлом году Италия председательствовала в G20, напоминает "Коммерсант".

Саммит пройдет 15-16 ноября на Бали.