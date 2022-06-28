28 Июня 2022
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Политика За рубежом
МИД РФ, министерство иностранных дел, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Болгария высылает 70 российских дипломатов – их подозревают в шпионаже

Болгария высылает 70 российских дипломатов и сотрудников посольства. Премьер-министр страны Кирил Петков заявил, что всех их подозревают в шпионаже.

"Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за проделанную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно", - заявил Петков.

Он заявил, что большая часть объявленных персонами нон-грата работала на российские спецслужбы, используя дипломатическую работу для прикрытия.

Теги: болгария, персона нон-грата, высылка, дипломат, шпионаж



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