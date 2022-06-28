Болгария высылает 70 российских дипломатов – их подозревают в шпионаже

Болгария высылает 70 российских дипломатов и сотрудников посольства. Премьер-министр страны Кирил Петков заявил, что всех их подозревают в шпионаже.

"Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за проделанную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно", - заявил Петков.

Он заявил, что большая часть объявленных персонами нон-грата работала на российские спецслужбы, используя дипломатическую работу для прикрытия.