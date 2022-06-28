28 Июня 2022
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Политика В России
Валентина Матвиенко (2022) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

У некоторых заместителей министров нет профильного образования и опыта – Матвиенко

Нынешние реалии диктуют необходимость переосмысления роли государственного аппарата, частично необходимо "ослабить вожжи", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и его кабинетом.

Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров - сейчас у некоторых из них нет профильного образования и опыта: "Не имеют достаточного опыта управленческой работы. И вместо быстрого реагирования не проявляют инициативу, ждут указаний сверху".

"Нужна и частичная кадровая перезагрузка, надо призвать на службу антикризисных управляющих, людей, поработавших "на земле", в бизнесе", - добавила Матвиенко.

Теги: валентина матвиенко, правительство, критика



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