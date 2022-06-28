В Челябинске экс-сотрудника МКУ "Городская среда" отправили в СИЗО по делу о получении взяток

Челябинский областной суд заключил под стражу бывшего заместителя директора МКУ "Городская среда", обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2020-2021 гг., действуя группой лиц, получил через посредника от юридического лица взятки на сумму свыше 5,7 млн рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в Челябинске.

По решению суда экс-чиновник 12 июня был отправлен под домашний арест. Прокуратура не согласилась с этим решением и внесла представление с требованием изменить меру пресечения на заключение под стражу. Челябинский облсуд требования удовлетворил. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 27 июля. Он был взят под стражу в зале суда.