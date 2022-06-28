Ветераны медсанчасти свердловского Главка МВД навестили бойцов, раненых в ходе СВО

Председатель совета ветеранов медико-санитарной части свердловского Главка МВД Майя Херхеулидзе вместе с коллегами из УМВД по Екатеринбургу и Верх-Исетского района областного центра посетили окружной военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение бойцы, раненые в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, гости принесли в подарок фруктовые наборы и письма детей сотрудников полиции с пожеланиями скорейшего выздоровления и словами благодарности в адрес военнослужащих за их подвиг. Не менее приятным сюрпризом для солдат стал небольшой концерт художественной самодеятельности: пациенты медицинского учреждения с удовольствием слушали, подпевали и хлопали артистам.

"Раненые бойцы со слезами на глазах приняли гостей и высказали слова признательности за то, что их проведали, за оказанное внимание и моральную поддержку, а когда таковая имеется в реальной жизни, то и раны заживают быстрее. Те, кто борется с современным фашизмом, должны знать, что большинство людей нашей страны свою армию любят, ценят и верят в ее победу", - отметил полковник Горелых.

Закончился визит ветеранов возложением живых цветов к мемориальному комплексу в честь погибших во время Великой Отечественной войны сотрудников этого госпиталя.