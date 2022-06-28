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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутат: Куйвашев поддерживает "Неделю гордости ЛГБТ"?

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев записал свой ответ губернатору Евгению Куйвашеву, который поддержал существование в Екатеринбурге "Ельцин-центра".

Напомним, что сегодня впервые за много лет свердловские депутаты не задавали вопросы губернатору после его отчета в областном парламенте. Уже после заседания Куйвашев вышел в свой Telegram-канал и рассказал, что Ивачев остался недоволен этим решением и спросил его о финансировании "Ельцин-центра". В ответ глава региона заявил, что этот центр должен существовать.

"А что касается основных претензий, которые чаще высказываются "Ельцин-центру" по поводу мероприятий, которые там проводятся, я знаю, что сам "ЕЦ", чтобы окупить свое существование, сдает в аренду помещения, проводит мероприятия. Чем меньше этих мероприятий он будет проводить, тем нам больше придется тратить денег из бюджета. Вы к этому готовы?", - спросил Ивачева Куйвашев.

Александр Ивачев(2019)|Фото: Накануне.RU

Коммунист не стал затягивать с ответом. Как рассказал Александр Ивачев в коротком видео у себя на странице в социальной сети, он приглашает Евгения Куйвашева на дебаты. По его задумке, они могли бы провести их как кандидаты в губернаторы (осенью на Среднем Урале пройдут выборы главы региона, и Куйвашев с Ивачевым примут в них участие, - прим. ред.).

"По дуэльной традиции, оставляю право выбора места и времени за вами. Теперь что касается закона о центрах исторического наследия президентов, на который вы ссылались в своем видео. Он ни в коем случае не обязывает ни жителей Свердловской области, ни губернатора финансировать строительство (а я напомню, что из областного бюджета было выделено на это 2 млрд рублей), и уж тем более, текущую деятельность "Ельцин-центра", - отметил представитель КПРФ.

Он напомнил, что Куйвашев выразил свое удовлетворение большим количеством проходящих в "ЕЦ" мероприятий, так как они пополняют его бюджет.

"Однако меня больше волнует их содержание. Если речь идет о таких мероприятиях, как "Неделя гордости ЛГБТ", как встреча послов недружественных государств или лекции иноагента "Мемориала"*, порочащие нашу историю, то никакие финансовые резоны не могут их оправдать. Давайте уж тогда и наркотики разрешим им продавать? Что называется, все ради прибыли. Это же так по-ельцински", - добавил Александр Ивачев.

О реакции Евгения Куйвашева на это обращение пока неизвестно.

*Организация – иностранный агент

Теги: Ивачев, Куйвашев, Ельцин-центр, мероприятия



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