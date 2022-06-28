28 Июня 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадырову вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени

Рамзан Кадыров поучаствовал в торжественном открытии нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1.

"Я поздравил коллектив поликлиники с открытием нового медучреждения. Особо подчеркнул, что, по словам экспертов, подобное медучреждение открывается в России впервые за 25 лет. Здесь реализована возможность обслуживать около 84 тысяч пациентов из трех городских районов, а также близлежащих населенных пунктов", - рассказал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Не обошлось без наград. Глава республики вручил главврачу высшую награду ЧР – орден Кадырова. Рентгент-лаборантке вручили благодарственное письмо, а самого Рамзана в ходе мероприятия "за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики" наградили орденом "За заслуги перед стоматологией" I степени от Стоматологической ассоциации России.

Рамзан Кадыров(2022)|Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Теги: рамзан кадыров, орден, награда, стоматология, грозный



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