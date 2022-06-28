Вячеслав Ярин: На "Иннопроме" будут обсуждаться новые форматы сотрудничества с Казахстаном, Турцией, Арменией и другими странами

28 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Вячеслав Ярин: На "Иннопроме" будут обсуждаться новые форматы сотрудничества с Казахстаном, Турцией, Арменией и другими странами

В работе XII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июня, планируют принять участие представители порядка 30 иностранных государств: представители официальных, деловых кругов, дипломаты, эксперты, торговые представители. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

В формате национальных стендов будет представлен экономический потенциал Беларуси, Казахстана, Узбекистана. С иностранным участием пройдут стратегическая сессия "Промышленный переход: опыт лидеров", деловые форумы, где будут обсуждаться новые возможности и форматы сотрудничества России с Казахстаном, Турцией, Арменией и Ираном, государствами Арабского мира, Африканского континента.

Среди зарубежных спикеров организаторы заявили премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, министра промышленности Белоруссии Петра Пархомчика, заместителя министра экономики Армении Нарека Теряна и других.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках регионального трека выставки министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области прорабатывает отраслевые встречи, переговоры по линии бизнеса, посещение предприятий, культурную программу иностранных гостей.

"Несмотря на известные сложности, интерес к выставке со стороны иностранных участников высокий. Причем наряду с постоянными партнёрами, есть новые, например, мы ждем масштабную делегацию официальных и деловых кругов из Таджикистана, предпринимателей из Туркмении. Будут также представлены китайские компании, структура "ООН-Женщины", ЮНИДО, прорабатываются программы пребывания для делегаций Армении, Ирана, Монголии, Турции, Южной Осетии, стран Африки. Ряд участников начинает работать в регионе уже на этой неделе", – сообщил глава ММиВЭС Вячеслав Ярин.

По словам министра, для предприятий Свердловской области, ведущих внешнеэкономическую деятельность, готовятся круглые столы, консультации по вопросам импорта и экспорта продукции в новых условиях. Под эгидой Минпромторга России планируются традиционные встречи предпринимателей с российскими торгпредами, где из первых уст можно получить актуальную информацию о взаимодействии с деловыми партнёрами в той или иной стране, также будут подведены итоги конкурса среди студентов по созданию экспортного бренда Среднего Урала.

Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети