Вячеслав Ярин: На "Иннопроме" будут обсуждаться новые форматы сотрудничества с Казахстаном, Турцией, Арменией и другими странами

В работе XII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июня, планируют принять участие представители порядка 30 иностранных государств: представители официальных, деловых кругов, дипломаты, эксперты, торговые представители. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

В формате национальных стендов будет представлен экономический потенциал Беларуси, Казахстана, Узбекистана. С иностранным участием пройдут стратегическая сессия "Промышленный переход: опыт лидеров", деловые форумы, где будут обсуждаться новые возможности и форматы сотрудничества России с Казахстаном, Турцией, Арменией и Ираном, государствами Арабского мира, Африканского континента.

Среди зарубежных спикеров организаторы заявили премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, министра промышленности Белоруссии Петра Пархомчика, заместителя министра экономики Армении Нарека Теряна и других.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках регионального трека выставки министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области прорабатывает отраслевые встречи, переговоры по линии бизнеса, посещение предприятий, культурную программу иностранных гостей.

"Несмотря на известные сложности, интерес к выставке со стороны иностранных участников высокий. Причем наряду с постоянными партнёрами, есть новые, например, мы ждем масштабную делегацию официальных и деловых кругов из Таджикистана, предпринимателей из Туркмении. Будут также представлены китайские компании, структура "ООН-Женщины", ЮНИДО, прорабатываются программы пребывания для делегаций Армении, Ирана, Монголии, Турции, Южной Осетии, стран Африки. Ряд участников начинает работать в регионе уже на этой неделе", – сообщил глава ММиВЭС Вячеслав Ярин.

По словам министра, для предприятий Свердловской области, ведущих внешнеэкономическую деятельность, готовятся круглые столы, консультации по вопросам импорта и экспорта продукции в новых условиях. Под эгидой Минпромторга России планируются традиционные встречи предпринимателей с российскими торгпредами, где из первых уст можно получить актуальную информацию о взаимодействии с деловыми партнёрами в той или иной стране, также будут подведены итоги конкурса среди студентов по созданию экспортного бренда Среднего Урала.