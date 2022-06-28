Рестораны "Вкусно и точка" откроются в Перми не раньше августа

В Перми в бывших ресторанах McDonald's проходит процесс дебрендирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Государственной инспекции труда.

Ранее в СМИ появилась информация, что столица Прикамья пропала из списка городов, где в ближайшее время запланировано открытие ресторанов "Вкусно и точка". Планировалось, что заведения откроются 27 июня, однако открытие не состоялось, а позже Пермь и вовсе пропала из списка городов, где в ближайшее время будут открыты рестораны.

В инспекции труда пояснили, что в связи с уходом бренда McDonald's, в компании "Региональная сеть предприятий питания" проходит процесс дебрендирования. Приостановка производственной деятельности объявлена на период с 10 июня до 31 июля.

"Часть сотрудников компании осуществляют свою трудовую деятельность выполняя процесс дебрендирования. Сотрудникам, которые находятся в простое, период будет оплачен в размере двух третей от среднего заработка. Процедура сокращения численности или штата не проводится, высвобождение рабочих мест не происходит. Государственная инспекция труда взяла на контроль ситуацию на "СПП", - говорится в сообщении.

Напомним, что McDonald's приостановил работу в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Два месяца спустя компания объявила, что уходит из страны и продает бизнес. Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор.

Под новым названием в Москве и области первые 15 ресторанов бывшей сети открылись 12 июня. На следующий день в столичном регионе открылись 50 ресторанов, а до конца июня планируется открытие еще около 200. Далее планируется открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны. В ближайшее пять-шесть лет планируется расширить сеть с 850 ресторанов до 1 тысячи.

Позднее в сети появилась информация о том, что новое название сети McDonald's в России является временным.