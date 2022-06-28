28 Июня 2022
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

В ЛДПР определились с кандидатом на довыборах в челябинское ЗСО

В челябинском региональном отделении ЛДПР определились с кандидатом на довыборах в Законодательное собрание региона по Троицкому одномандатному округу. От партии будет баллотироваться руководитель молодежной партийной организации Андрей Самохвалов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Такое решение было принято на партийной конференции.

Также кандидаты выдвинули кандидатов и на все объявленные выборы в органы МСУ, включая выборы глав сельских поселений.

Добавим, что в настоящий момент на довыборы в ЗСО выдвинулись два кандидата – самовыдвиженец Александр Лебедев и Сергей Шичков от "Яблока".

Теги: ЗСО, выборы, ЛДПР,



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