Новый директор Россети Урал Александр Пятигор встретился с свердловским губернатором

Сегодня прошла первая рабочая встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора "Россети Урал" Александра Пятигора, в ходе которой стороны обсудили вопросы реализации производственных программ и крупных инвестиционных проектов электросетевой компании в регионе, а также остановились на вопросах повышения доступности электросетевой инфраструктуры.

Александр Пятигор доложил главе региона о ходе реализации ремонтной и эксплуатационной программ. Так, компания "Россети Урал" на эти цели направит в Свердловской области, включая Екатеринбург, в 2022 году более 2,2 млрд рублей.

Особое внимание генеральный директор "Россети Урал" уделил вопросам обеспечения надежной работы и развитию электросетевой инфраструктуры на территории Среднего Урала и выполнению обязательств компании по технологическому присоединению. Так, в работе энергетиков в настоящий момент находится почти 13 тысяч договоров техприсоединения, из которых 5,6 тысяч обязательств – на территории Екатеринбурга. Стоит отметить, что 96% договоров – это льготная категория заявителей.

"Сегодня наша компания реализует значительный объем обязательств по технологическому присоединению в регионе. В Свердловской области мы наблюдаем рост объема поступающих заявок в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом. В Екатеринбурге динамика еще выше. Процедура технологического присоединения находится на особом контроле, ведь от этой работы напрямую зависит развитие региона, повышение уровня комфорта его жителей. Мы продолжаем развивать межведомственное информационное взаимодействие для согласования проектной документации через единый портал технологического присоединения Свердловской области. Данный ресурс позволяет сократить сроки прохождения всего документооборота, а также повышает эффективность межотраслевого взаимодействия между всеми инфраструктурными организациями региона", - отметил генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.

"Правительство Свердловской области тесно сотрудничает с "Россети Урал". Эта работа строится в рамках заключенного в 2019 году соглашения. Оно направлено на модернизацию электросетевого комплекса с применением цифровых технологий, подключение потребителей к сетям. Рассчитываю, что традиция конструктивного партнёрства будет сохранена. Направлений для совместной работы у нас предостаточно", — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также глава электросетевой компании отдельно остановился на ходе реализации крупного инвестиционного проекта – строительстве подстанции 110 кВ "Новокольцовская". Энергообъект предназначен для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения застройки нового микрорайона Екатеринбурга. Центр питания также обеспечит электроэнергией инфраструктурные объекты Международных летних университетских игр. В настоящий момент специалисты электросетевой компании продолжают строительство распределительных сетей 10 кВ, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ внутри строящегося района.



Губернатор Евгений Куйвашев отметил важность предстоящего спортивного мероприятия для региона. К участию в соревнованиях планируется пригласить спортсменов в возрасте от 17 до 26 лет в составе сборных команд вузов России и зарубежных стран. Игры, по предварительной оценке, могут привлечь около 5 тысяч юных спортсменов.