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Политика Тюменская область Уральский ФО
Сергей Корепанов (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Моор выразил соболезнования в связи со смертью спикера облдумы

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования в связи со смертью председателя областной думы Сергея Корепанова, передает корреспондент Накануне.RU.

На своей странице в telegram-канале губернатор отметил, что смерть спикера - невосполнимая утрата. А имя Корепанова навсегда останется в истории большой Тюменской земли и в сердцах людей.

"Сегодня скоропостижно оборвалась жизнь замечательного человека и гражданина, настоящего патриота, председателя Тюменской областной думы Сергея Евгеньевича Корепанова. До последнего дня он оставался в эпицентре событий, происходящих в Тюменской области, Югре и на Ямале. Всю энергию, силы и знания отдавал поступательному развитию нашего большого сибирского края. Его трудовая биография начиналась почти полвека назад в Салехардском объединенном авиаотряде. Это было трудное и героическое время открытий и освоения нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. Трудолюбие, организаторский талант, умение слушать и слышать людей, желание как можно больше пользы принести родной стране и ее жителям снискали ему авторитет коллег и уважение всех, кто его знал. Почти четверть века Сергей Евгеньевич занимал пост председателя Тюменской областной думы. На принципах взаимоуважения он выстроил сотрудничество парламента с правительством области, региональными отделениями политических партий, и всеми институтами гражданского общества, укрепил отношения органов государственной власти Тюменской области, Югры и Ямала", - говорится в сообщении.

Напомним, политику было 74 года. Причина смерти не названа. По некоторым данным, сегодня утром его увезли на "скорой" прямо из здания думы из-за проблем с сердцем.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной Думы II – VII созывов.

Теги: Сергей Корепанов, Тюменская областная Дума



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