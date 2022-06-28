За пять лет вблизи Екатеринбурга появится пять круглогодичных детских лагерей

В течении пяти лет пять из 18 загородных детских лагерей Екатеринбурга перейдут в круглогодичный режим работы. Об этом журналистам рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Первым из них может стать лагерь "Уральские самоцветы", где для этого необходимо запустить в эксплуатацию теплый многофункциональный корпус на 180 человек с игровыми, небольшим кинозалом и залом хореографии. Вторым в планах обустройства стоит детский лагерь имени Титова, где помимо замены корпуса 60-ых годов, предстоит провести сети и отстроить новую котельную. Сейчас дети могут без проблем проводить время на базах отдыха летом, однако перед зимней эксплуатацией предстоит ещё много работы. Только в благоустройство "Уральских самоцветов" по словам градоначальника, предстоит вложить 200 млн рублей.

"Мы собираемся делать тематические смены, смены допобразования, чтобы не нарушая образовательный процесс, дети имели возможность поправлять свое здоровье. Сейчас имеются сложности с тем, чтобы отвезти детей в летнее время на южные территории, так что будем пользоваться нашими инфраструктурой и погодными условиями. У нас также есть хорошая возможность отдыхать и оздоравливать зимой. В планах лагеря ("Уральские самоцветы") приобрести зимнее оборудование. Будем в этом направлении двигаться", - заявил Орлов.

Глава Екатеринбурга также добавил, что сроки будут полностью зависеть от бюджета, необходимого для благоустройства лагерей. Пока же в планах решать проблемы по мере поступления и постепенно реализовывать уже имеющиеся проекты.