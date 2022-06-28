28 Июня 2022
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Политика В России
Иностранный агент (2021) | Фото: Накануне.RU

Госдума продолжает расширять статус "иноагент"

Госдума во втором чтении приняла законопроект, расширяющий применение статуса "иностранного агента". Нововведение есть даже в самой формулировке законопроекта: "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (теперь достаточно находиться под иностранным влиянием, чтобы получить статус – наличие иностранного финансирования уже не обязательно). При этом многие критики документа, например, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, указывают, что формулировка "под влиянием иностранного государства" в законопроекте не поясняется, отдается на откуп Минюсту, при желании может быть трактована как угодно.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сегодня на все подобные вопросы отвечал без подробностей: "Всё, что вы предлагаете, будет способствовать снижению безопасности страны".  

Документ получил достаточно быстрый ход, хотя и вызывает множество споров. В первом чтении он был одобрен 7 июня, в третьем, вероятно, будет принят уже в среду, 29 июня.

Ко второму чтению в законопроект поступило 74 поправки, "многие из них были учтены", заявил Пискарев и добавил: "14 поправок рекомендованы к принятию, остальные – на отклонение".

Теги: иноагент, госдума, законопроект, второе чтение, поправки



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