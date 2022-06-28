28 Июня 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Коллаж, газ, газопровод, рубли (2022) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале разрешили вкладывать маткапитал в газификацию сразу после рождения ребенка

На Среднем Урале средства областного материнского капитала разрешили использовать для подключения к газовым сетям сразу же после рождения ребенка. Такие изменения в региональный закон "Об областном материнском (семейном) капитале" депутаты приняли 28 июня на заседании Законодательного собрания Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, теперь многодетные семьи смогут оплатить подключение газа средствами маткапитала, не дожидаясь двухлетия ребенка. Областная поддержка может быть направлена на разработку проектной документации, а также приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования и пусконаладочные работы.

Напомним, соответствующий законопроект был разработан в мае депутатами от КПРФ.

Ранее сообщалось, что свердловских учителей и врачей хотят включить в список льготников на газификацию.

Теги: газификация, маткапитал, закон



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