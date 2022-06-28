В Челябинской области мясоперерабатывающее предприятие заподозрили в загрязнении почвы отходами

Крупное мясоперерабатывающее предприятие в Челябинской области заподозрили в бактериологическом загрязнении почвы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в апреле были проведены выездные обследования девяти земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 438,8 га. На четырех земельных участках обнаружены места внесения жидкой фракции, предположительно свиного навоза, на пяти других участках – древесные опилки с характерным резким запахом свиного навоза. Были отобраны пробы.

Результаты исследований показали, что все участки подверглись бактериологическому и паразитарному загрязнению почвы. В частности, в пробах обнаружили цисты кишечных простейших, жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, в том числе колиформные бактерии и энтерококки фекальные. На трех участках было выявлено превышение в три раза предельно допустимой концентрации содержания тяжелых металлов – кадмия.

Жидкую фракцию на почву разместило мясоперерабатывающее предприятие

Все материалы направлены в прокуратуру региона для принятия мер. Собственникам земельных участков, которые сдали их в аренду, и арендатору вынесено 48 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства.