Каменск-Уральский металлургический завод отправит в простой еще часть сотрудников

Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) продолжает отправлять своих сотрудников в вынужденный простой.

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Как сообщил ЕАН сотрудник предприятия, сейчас в простое находится около 130 работников, а часть коллектива (около 150 человек) получила уведомления о переходе на неполный рабочий день с августа. В пресс-службе завода изданию подтвердили, что информация о намерениях отправить часть сотрудников в простой соответствует действительности и эти планы реализуются.

Ранее сообщалось, что с 1 июня по 31 июля в вынужденном простое будет находиться 187 сотрудников КУМЗ. Как поясняли Накануне.RU на предприятии, это связано со снижением загрузки производственных мощностей, вызванного, в свою очередь, снижением объема заказов и нарушением логистических цепочек из-за антироссийских санкций.

На заводе отмечали, что простой будет оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя в соответствии с частью 2 статьи 157 Трудового кодекса РФ.

Напомним, в марте Япония ввела санкции против 49 российских компаний, в число которых попал и КУМЗ.