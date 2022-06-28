Приокские казаки проводят традиционные соревнования в родных краях на фоне конфликта в Донбассе

В станице Знаменка Нижегородской области возрождают традиции казаков, которые в 2013 году своими силами построили здесь православный храм и сделали прежде заброшенный населенный пункт излюбленным местом для масштабных соревнований.

Как сообщает телерадиокомпания «Нижний Новгород», раньше в Знаменке на постоянной основе проживало всего несколько человек, хотя в советское время станица считалась перспективным поселением в сфере сельского хозяйства. Теперь здесь проводят шермиции – традиционные казачьи игры, в ходе которых бойцы воинского сословия демонстрируют мастерство владения оружием.

По словам атамана Приокского казачества Бориса Конышева, такие соревнования пошли от донцов. Все они имеют четкие стандарты и включают верховую езду, фехтование с применением шашки, копья, стрельбу из лука. В шермициях участвуют и дети, однако их занятия проходят под присмотром взрослых.

Казаки, присутствовавшие на мероприятии, пояснили корреспондентам, что эти соревнования являются, в некоторой степени, частью военно-патриотического воспитания молодежи, а также дают возможность сравнивать прежние и нынешние результаты, поддерживая себя в форме. Победители шермиций в Знаменке впоследствии принимают участие в межрегиональных соревнованиях, представляя Приокское казачество.

Тем не менее на деле все это пока остается, скорее, спортивной забавой. Несмотря на то, что казачье сословие исторически являлось аналогом «войск быстрого реагирования», способных оперативно подняться на бой и дать отпор врагу, сейчас большая их часть отстранилась от актуальной повестки — участия в защите Донбасса.

Примечательно, что в течение восьми лет конфликта казачьи атаманы неоднократно грозились поехать на фронт, но оправдывали бездействие многочисленными сложностями, в том числе и отсутствием политического решения. С началом спецоперации ВС РФ на Украине путь был открыт, однако казаки по большей части ограничились «моральной поддержкой» союзников в виде культурных мероприятий или сбором и доставкой гуманитарной помощи.