28 Июня 2022
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Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты (2021) | Фото: vk.com/aksenovrk

В Крыму ливни подтопили более 700 домов

В результате сильных осадков в Крыму подтоплено 719 домовладений и 258 территорий в пяти муниципалитетах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, погибших в результате сильных ливней и выхода из берегов рек нет. Пострадавшими будут признаны около 1,5 тысячи человек, им выплатят компенсации.

Напомним, в Симферополе и Симферопольском районе власти Крыма ввели утром в понедельник режим ЧС из-за сильных осадков.

Накануне из-за проливных дождей в столице Крыма вышла из берегов река Салгир, она начала затапливать прилегающие районы.

Также в зоне подтопления оказалось как минимум 11 сел Симферопольского района. Некоторые дома ушли под воду на полметра и выше.

Теги: крым, ливни, аксенов



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