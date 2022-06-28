В Крыму ливни подтопили более 700 домов

В результате сильных осадков в Крыму подтоплено 719 домовладений и 258 территорий в пяти муниципалитетах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, погибших в результате сильных ливней и выхода из берегов рек нет. Пострадавшими будут признаны около 1,5 тысячи человек, им выплатят компенсации.

Напомним, в Симферополе и Симферопольском районе власти Крыма ввели утром в понедельник режим ЧС из-за сильных осадков.

Накануне из-за проливных дождей в столице Крыма вышла из берегов река Салгир, она начала затапливать прилегающие районы.

Также в зоне подтопления оказалось как минимум 11 сел Симферопольского района. Некоторые дома ушли под воду на полметра и выше.