28 Июня 2022
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Экономика В России
Гринвич четвертая очередь торговый центр молл тц трц эскалатор (2014) | Фото:Накануне.RU

Госдума одобрила поправки, которые позволят ТЦ требовать от закрытых иностранных магазинов компенсацию

Госдума приняла законопроект, который даст торговым центрам в России право требовать с магазинов и ресторанов, уходящих из страны, или расторжение договора, или сумму арендной платы, которую те вносили во время работы в прежние времена.
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Ранее российские ТЦ стали сталкиваться с падением платежей со стороны иностранных компаний, которые приостановили работу, но полностью не закрыли торговые точки и пока просто не работают. В типовых договорах аренды прописано, что основной платеж приходится на процент от выручки заведений, а сама арендная ставка обычно небольшая и фиксированная.

При этом при досрочном одностороннем расторжении договора арендатор, как правило, должен заплатить ТЦ неустойку в размере нескольких месячных платежей.

Теги: госдума, торговый центр, магазин, аренда



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