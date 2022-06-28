Госдума одобрила поправки, которые позволят ТЦ требовать от закрытых иностранных магазинов компенсацию

Госдума приняла законопроект, который даст торговым центрам в России право требовать с магазинов и ресторанов, уходящих из страны, или расторжение договора, или сумму арендной платы, которую те вносили во время работы в прежние времена.

Ранее российские ТЦ стали сталкиваться с падением платежей со стороны иностранных компаний, которые приостановили работу, но полностью не закрыли торговые точки и пока просто не работают. В типовых договорах аренды прописано, что основной платеж приходится на процент от выручки заведений, а сама арендная ставка обычно небольшая и фиксированная.

При этом при досрочном одностороннем расторжении договора арендатор, как правило, должен заплатить ТЦ неустойку в размере нескольких месячных платежей.