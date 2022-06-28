28 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Окружной дом офицеров, Дом офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Дом офицеров в Екатеринбурге принудили к капремонту через суд

Во вторник Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о принуждении к капитальному ремонту здания Окружного Дома офицеров в Екатеринбурге.

Напомним, истцом в этом деле выступало Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Его представители утверждали, что собственник обязан периодически проводить ремонтные работы и следить за надлежащим состоянием здания.

Сторона ответчика заявляла, что ремонт ОДО не по карману: только проектная документация обойдется в почти 8 млн рублей, а сам ремонт потребует не менее 100 млн, при этом годовой бюджет Дома офицеров составляет только 25 млн рублей. Собственником здания является Министерство обороны РФ, которое также выступало в качестве истца.

Сегодня, 28 июня, Арбитражный суд вынес решение по данному делу. Как сообщается в электронной картотеке свердловского арбитража, иск был удовлетворен полностью.

Обращение властей в суд из-за ненадлежащего состояния здания ОДО состоялось еще в феврале. Сообщалось, что недавнее возвращение барельефа Сталина на здание Дома офицеров тут ни при чем.

Теги: Дом офицеров, суд, ремонт



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Ранее 06.04.2022 09:01 Мск Екатеринбургский Дом офицеров через суд принуждают к ремонту


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