28 Июня 2022
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Общество Свердловская область
летний отдых, дети, летний лагерь (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Орлов: Дети беженцев из ЛДНР отправятся отдыхать в "Уральские самоцветы"

Дети беженцев из ДНР и ЛНР, прибывшие в Свердловскую область, отправятся отдыхать в детский лагерь "Уральские самоцветы". Об этом журналистам рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По его словам, уже в июле сюда на три недели приедет 10 детей и один сопровождающий.

В лагере корреспонденту Накануне.RU уточнили, что уже четыре года принимают детей из Луганской и Донецкой народных республик и на этот раз ожидают школьников из Макеевки.

Ранее уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявляла, что все дети беженцев отправятся в свердловские лагеря на бесплатной основе.

Теги: беженцы, алексей орлов, дети



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