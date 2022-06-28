В Тюмени беженцы Донбасса и Украины могут пройти профессиональное обучение

В Тюменской области двое граждан из числа вынужденно покинувших территорию Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также Украины проходят профессиональное обучение, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Они осваивают профессии "специалист по маникюру" и "специалист по закупкам". Также формируются группы по специальностям "делопроизводитель", "электромонтер", "специалист по кадрам" и другие, куда войдут еще 10 человек.

В информационном центре сообщают, что для получения направления на обучение необходимо: зарегистрироваться в Центре занятости населения Тюменской области на портале "Работа России", на личном приеме подать заявление на профессиональное обучение.

В период обучения выплачивается стипендия в размере минимальной заработной платы в регионе.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно начали вывозить женщин, детей и пожилых людей. Сразу после объявления эвакуации более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область.

Централизованного вывоза эвакуированных с территории ДНР и ЛНР в Тюмень не было.

Прибывшие в регион жители Донбасса и Украины приехали самостоятельно, известно, что в апреле в регион приехали 329 беженцев.