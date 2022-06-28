Илью Яшина арестовали на 15 суток

Московский муниципальный депутат, оппозиционный политик Илья Яшин был арестован на 15 суток по решению Хамовнического суда столицы.

Суд решил, что Яшин виновен в грубом отказе предъявить документы и "активном неповиновении законным требованиям сотрудников полиции". Яшин с решением суда не согласен, он заявил, что сотрудники полиции сами подбежали к нему и увели в машину. Он считает свое дело политически мотивированным.

Яшин был задержан накануне вечером в одном из московских парков. Он неоднократно выступал против военной спецоперации РФ на Украине.