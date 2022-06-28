Через полтора года санкции начнут действовать против тех стран, которые их ввели – Дерипаска

Бизнесмен, основатель "Русала" Олег Дерипаска считает, что санкции, введенные в отношении России, через полтора года обернутся против своих инициаторов. "Начнет действовать бюрократия, а нет ничего страшнее, чем устоявшаяся бюрократия", - заявил бизнесмен.

Сам Дерипаска не понаслышке знает, что такое санкции, причем как в отношении него лично, так и против его компаний. Так, США ввели в отношении него санкции еще задолго до спецоперации и даже до пандемии. В 2016 году он был признан Минфином США "лицом, владеющим активами и отмывающим денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".