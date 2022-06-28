В Челябинской области мужчина напал с ножом на водителя

В Челябинской области задержали пьяного мужчину, напавшего с ножом на водителя и полицейского.

Инцидент произошел в селе Еткуль. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Водитель посигналил пешеходу, но тот достал нож и с угрозами направился в сторону автомобилиста.

Свидетелем конфликта с тал сотрудник полиции. Он потребовал прекратить противоправные действия, но пьяный мужчина направил нож на полицейского, угрожая причинением телесных повреждений. Полицейский выбил нож и задержал злоумышленника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчину доставили в отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый житель Коркино.