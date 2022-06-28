Питерского бизнесмена Михальченко приговорили к 20 годам колонии за хищения при строительстве резиденции президента РФ

Генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. за хищения при строительстве резиденции президента России в подмосковном Ново-Огарево.

В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества миллиардера из Санкт-Петербурга Дмитрия Михальченко и аффилированных с ним лиц. В своем иске надзорное ведомство указало, что предприниматель, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны РФ, имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов.

В частности, суд конфисковал 100% долей в уставном капитале "Миграционного" и "Медицинского" центров, а также 460,4 млн руб., размещенных на банковских счетах одной из ключевых структур "Форума" - ООО "Центрфинанс".

Общая сумма изъятого составила почти 4 млрд руб.

Как сообщалось ранее, контакты с экс-руководством ФСО Михальченко использовал для того, чтобы зарабатывать на подрядах и благодаря этому добился назначения в "Атэкс", которое занималось распределением строительных господрядов для ФСО.