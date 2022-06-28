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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Детский садик Солнышко, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Тюмени следователи заинтересовались кишечными инфекциями дошкольников

В Тюмени начата доследственная проверка по факту отравления детей в частном детском саду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки следователями СКР будет дана оценка действиям сотрудников администрации детсада и ответственных за безопасность.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в частном детском саду в городе Тюмени среди воспитанников выявлено пять случаев кишечной инфекции. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в частном детском саду "Белка" зафиксировали вспышку кишечной инфекции. В областной Роспотребнадзор поступило пять экстренных сообщений об инфекционных заболеваниях воспитанников детского сада. Один случай смешанной инфекции (сальмонеллез и т. д.) и один случай острого гастроэнтероколита, вызванного норовирусом был обнаружен в группе "Подснежник" на ул. Комсомольская, 21. В группе "Солнечные лучики" — один случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а в группе "Гномики" (ул. Широтная, 129/2) — два случая сальмонеллезного энтерита.

По решению суда, деятельность детского сада приостановлена на 60 суток, до устранения нарушений.

Теги: кишечная инфекция, частный детский сад, дети



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