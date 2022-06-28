Песков: Минобороны дало исчерпывающую информацию по удару в Кременчуге

В Кремле считают исчерпывающими объяснения Минобороны РФ по ситуации в Кременчуге.

"У меня комментария нет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны министерства обороны, где версия украинской стороны о том, что удар был нанесен по торговому центру, полностью отвергается. Об этом передает "Интерфакс".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вчера российские ВКС нанесли удар по ангарам в Кременчуге в Полтавской области, где хранились поступившие из США и европейских стран вооружение и боеприпасы. Детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре, уточнили в ведомстве.

При этом городские власти сообщали, что в ТЦ находились мирные жители, якобы погибли 13 человек, по меньшей мере 50 пострадали.