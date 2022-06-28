МИД запретил въезд в Россию супруге и дочери Байдена

Россия в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 25 граждан США, а также членов семьи американского президента Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Так, в списке значатся супруга президента США Джилл Байден и его дочь Эшли Байден. Под ограничения попали также сенаторы и участники группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских санкций.

Гражданам США, внесенным в новый список МИДа, на бессрочной основе закрыт въезд на территорию России.

Президент США Джо Байден попал под российские персональные санкции еще 15 марта. В апреле Россия ввела ответные санкции в отношении конгрессменов США. Под ограничения попали 398 членов Палаты представителей Конгресса США, конгрессмены, включая руководство и председателей комитетов. Они вносятся в стоп-лист РФ на постоянной основе.