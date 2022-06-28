28 Июня 2022
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Экономика В России
(2007) | Фото: Накануне.RU

В России нет своего учебно-тренировочного самолета, а пилоты-инструкторы получают в 5-6 раз меньше "коммерсантов"

В России остро стоит проблема подготовки кадров для малой авиации. Не хватает самолетов, инструкторов, да и у самих выпускников возникают проблемы после окончания училищ. Тему сегодня обсуждали в Совете Федерации.

"Есть проблема с учебно-тренировочными самолетами. Мы используем иностранные самолеты после катастроф Як-18. Нужно создавать либо новый самолет, либо строить модернизированный Як-18Т. В летных училищах, конечно, хроническое недофинансирование. Зарплата пилота-инструктора 75-80 тыс. руб., и каждый инструктор хотел бы уйти в частную компанию, где зарплата пилота вертолета составляет от 450 тыс. руб.", - сообщил глава Росавиации Александр Нерадько

При этом, по словам Нерадько, "персонал выпускается в достаточном количестве, чтобы восполнять уходящий состав".

Теги: малая авиация, авиационное училище, пилот-инструктор



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