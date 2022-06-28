Алексей Текслер проверил ход благоустройства территории у ДС "Юность" в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер проконтролировал ход работ по благоустройству территории около дворца спорта "Юность" в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В рамках проекта будут обустроены прогулочные зоны, оборудовано освещение, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение, также планируется установить боул-чашу – бетонную конструкцию для скейтбординга и BMX. Работы планируется завершить ко Дню города.

Благоустройство территории входит в концепцию создания единого пешеходного маршрута по Челябинску.

Напомним, в ноябре 2020 г. губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о переносе автовокзала из дворца спорта "Юность". Объект закрыли 15 мая 2021 года. Всей рейсы перенесли на автовокзал "Южные ворота". На площадях бывшего автовокзала во дворце спорта "Юность" открыли спортивные школы.