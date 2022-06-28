28 Июня 2022
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Дворец спорта &quot;Юность&quot;, Челябинск (2017) | Фото: 1obl.ru

Алексей Текслер проверил ход благоустройства территории у ДС "Юность" в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер проконтролировал ход работ по благоустройству территории около дворца спорта "Юность" в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В рамках проекта будут обустроены прогулочные зоны, оборудовано освещение, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение, также планируется установить боул-чашу – бетонную конструкцию для скейтбординга и BMX. Работы планируется завершить ко Дню города.

Благоустройство территории входит в концепцию создания единого пешеходного маршрута по Челябинску.

Напомним, в ноябре 2020 г. губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о переносе автовокзала из дворца спорта "Юность". Объект закрыли 15 мая 2021 года. Всей рейсы перенесли на автовокзал "Южные ворота". На площадях бывшего автовокзала во дворце спорта "Юность" открыли спортивные школы.

Теги: ДС Юность, благоустройство, Алексей Текслер,



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