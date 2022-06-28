Умер председатель тюменской облдумы Сергей Корепанов

В Тюмени скончался председатель областного парламента Сергей Корепанов. Информацию об этом подтвердили в информационном центре правительства региона.

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Политику было 74 года. Причина смерти не названа.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной Думы II – VII созывов.