Минтранс Новосибирской области рассказал, на какие работы пойдут федеральные деньги на строительстве 4 моста

25 съездов и 7 эстакад будут созданы в рамках первоочередных работа на строительстве четвертого моста в Новосибирске. Накануне стало известно о выделении правительством Российской Федерации порядка 4,6 млрд рублей на эти строительные мероприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в первую очередь средства будут направлены на один из самых масштабных объектов моста – многоуровневую левобережную транспортную развязку.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал: "Она [развязка - от редакции] включает в себя 25 съездов, путепровод тоннельного типа в створе ул. Станиславского, 7 эстакад и 4 надземных пешеходных перехода, подчеркнул министр. – Это уникальное инженерное сооружение данного типа на территории России. По своим техническим характеристикам левобережная транспортная развязка не имеет европейских аналогов".

Важно отметить, что по итогам реализации проекта схема движения транспорта на левом берегу Новосибирска будет полностью перестроена. Вместо кругового движения на перекрёстках будут сквозные проезды без светофоров со всех прилегающих улиц. Трамвайное движение по ул. Широкой с выходом на ул. Ватутина будет сохранено, для этого будет построен путепровод с двухпутной трамвайной линией. Пешеходное пересечение улиц предусмотрено в виде надземных крытых пешеходных галерей, каждая из которых будет оснащена лифтами для людей. с ограниченными возможностями.

На правобережной транспортной развязке введены в эксплуатацию два съезда из трёх, движение автотранспорта по ним происходит по постоянной схеме. Последний – третий – съезд будет запущен в эксплуатацию после завершения работ по вантовому участку моста. До конца года завершится сооружение 114-метрового пилона, который с помощью 70 вант будет удерживать почти 30 000-тонный участок автомобильной дороги. Монтаж и натяжение вант планируется начать в начале 2023 года. Срок полного завершения строительства 4 моста - 2023 год. Работы ведутся под контролем минтранса Новосибирской области.

Дополнительные федеральные средства – 4,59 млрд рублей поступят в Новосибирскую область в 2023 и 2025 годах на финансирование строительства четвертого моста через Обь. Как отмечают в минтрансе региона, по информации ГКУ НСО «Мост», в 2023 году будет выделено 2,69 млрд рублей. В 2025 году – 1,9 млрд рублей.