Старые Ми-8 эксплуатировать дешевле, чем новые - Росавиация

Эксплуатация старых воздушных судов на маршрутах в труднодоступных районах страны перевозчикам выгоднее, чем новых, даже если к последним прилагаются государственные субсидии. Об этом говорили сегодня на совещании в Совете Федерации, посвященном развитию малой авиации.

Участники рынка и эксперты предлагают снижать стоимость летного часа различными способами. Это и субсидии на утилизационный сбор, и обнуление НДС на ряд авиационных работ (например, перевозку почты), налоговые каникулы и т.д.

"В 2,5 раза по регионам различается стоимость ГСМ. Доля ГСМ составляет до 25% стоимости летного часа. Снижение стоимости летного часа в отдельных регионах может составить до 7%, если снизить стоимость ГСМ", - отметили участники совещания.

Но даже все эти меры не делают новые воздушные суда привлекательными (точнее, новые вертолеты – производство новых самолетов на замену Ан-2 пока даже не началось).

"Сейчас пока производится около 100 вертолетов в Улан-Удэ и Казани. Это Ми-8, они дорогие в эксплуатации. Эксплуатанты предпочитают работать на уже существующей технике. Эти вертолеты поддерживаются в состоянии летной годности, безопасности ничего не угрожает", - заверил глава Росавиации Александр Нерадько.

При этом он раскритиковал наличие в отрасли "коммерсантов", которые не слишком заботятся о вопросах безопасности. "Поэтому мы с 21 числа ищем Ан-2 в Якутии. Потому что собственник не позаботился и не установил на самолет простейшее оборудование для поиска и обнаружения", - пожаловался чиновник.