28 Июня 2022
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детский сад, кровать (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

В Нефтеюганске из-за ложных сообщений о бомбе эвакуировали детские сады

Сегодня утром в Нефтеюганске неизвестные отправили рассылки о том, что якобы в городе заминированы детские сады. В соцсетях интернет-пользователи сообщали о проводящихся эвакуациях.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, сегодня утром действительно на электронные адреса дошкольных учреждений города пришли письма с угрозами.

"На данный момент сотрудники полиции проверили ряд учреждений, подозрительных предметов не обнаружили. Сейчас полицейские продолжают обследовать оставшиеся учреждения города. Уважаемые родители, просим сохранять спокойствие! Все учреждения возобновят работу после того, как их обследуют кинологи", - говорится в сообщении.

Теги: лжеминирование, письма с угрозами, детский сад, эвакуация



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