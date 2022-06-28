В Мадриде открывается антироссийский саммит НАТО

В Мадриде сегодня открывается трехдневный саммит НАТО, приуроченный к 40-летию вступления Испании в Альянс, но который будет посвящен борьбе против России.

В новой Стратегической концепции, которая должна быть принята, Россия названа главной прямой угрозой НАТО. Также впервые в истории НАТО будет прямо упомянут Китай как "системный вызов". Ожидается, что будет принято решение о наращивании сил и средств в Восточной Европе и озвучены новые меры военной помощи Украине. Владимир Зеленский выступит по видеосвязи.

Примечательно, что накануне в Кременчуге был обстрелян, как заявил Киев, торговый центр, куда попала ракета, погибли около 20 гражданских, десятки пропали без вести. Однако Минобороны РФ заявило, что удар был нанесен по ангарам, где хранились поступившие из США и европейских стран вооружение и боеприпасы.

Телеграм-каналу "Война с фейками" обращает внимание на то, что ТЦ расположен всего в нескольких десятках метров от цехов оборонного Кременчугского завода дорожных машин и используется как склад для хранения военной техники. На фото видно, что парковка перед зданием практически пуста, а сам торговый центр не работает с марта.

Ракетный удар по "торговому центру" не случайно произошел как раз накануне саммита НАТО, пишут СМИ и многие эксперты.