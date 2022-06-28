28 Июня 2022
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Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

На юге РФ обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки

Специалисты обнаружили на юге России новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

В рамках исследования ученые выяснили, что в РФ встречаются три линии патогена, в числе которых уже известные "Европа-1" и "Африка-3", а также совершенно новая "Европа-3". Последней было собрано шесть образцов. Специалистам предстоит выявить особенности нового штамма и оценить его распространенность в стране, передает РИА Новости.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка — инфекционное заболевание. Вирус передается от клещей или домашнего скота, а также при контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка характерна для трех континентов, включая Азию, Европу и Африку. Она отличается высокой долей летальных исходов.

Теги: конго-крымская геморрагическая лихорадка, юг россии



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