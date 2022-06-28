Концепция деловой программы форума "Технопром" в Новосибирской области определена

С 23 по 26 августа в Новосибирске пройдет IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022».

Концепция деловой программы форума, представленная сегодня, включает в себя девять треков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области - «Актуальные вопросы научно-технологической политики», «Проекты мегасайенс: фундаментальная наука и прикладные задачи», «Наука и новые технологии в энергетике. Зеленая экономика», «Агротехнологии и продовольственная безопасность», «Старт Десятилетия науки и технологий в России», «Медицина высоких технологий и качество жизни», «Научно-технологическая и производственная кооперация», «Цифровые технологии в новой реальности», «Кадры для научно-технологического прорыва», «Генетика, биотехнологии и биологическая безопасность».

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова сообщила, что в этом году форум впервые будет проводиться четыре дня. «Технопром» включен в сетку федеральных мероприятий и станет ежегодным масштабным форумом федерального уровня, в этом году он пройдет в формате Российской технологической недели, тема этого года говорит сама за себя – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», – подчеркнула Ирина Мануйлова.

Оргкомитет форума в этом году возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Площадкой для проведения форума определен МВК «Новосибирск Экспоцентр». На пленарном заседании форума в качестве главного вопроса будут рассмотрены пути достижения технологического суверенитета России.

Также в ходе мероприятий форума различного формата предлагается обсудить возможности институтов, национальных проектов, роль науки и научных организаций, системы РАН, системы образования, а также отдельных регионов, организаций и структур в достижении технологического суверенитета страны. В рамках форума пройдет презентация пяти станций СКИФ.

Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации, правительство Новосибирской области, министерство высшего образования и науки РФ, СО РАН. В «Технопроме-2022» предполагается участие федеральных руководителей, в числе которых представители Правительства РФ, руководители ведущих федеральных министерств, представители ведущих госкорпораций, институтов развития, технологических компаний.

Заполнить заявку на участие и пройти аккредитацию представителям СМИ можно на официальном сайте форума «Технопром», где также представлена форма обратной связи для вопросов организаторам.