28 Июня 2022
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Политика За рубежом
Коллаж, США, орлан, однополярный мир (2022) | Фото: Накануне.RU

National Interest: Пьянящая США однополярность закончилась

Пьянящие американских политиков времена однополярности прошли. И те из них, которые этого не понимают, делают Америку еще менее безопасной и поставят под угрозу ее будущее, пишет The National Interest.

Китай в настоящее время уже имеет ВВП по паритету покупательной способности больше, чем у США, которые имеют рекордную инфляцию и государственный долг в размере 30 трлн долларов.

Между тем США в последние два десятилетия увязли в войнах на Ближнем Востоке и в Африке, где потратили более 8 трлн долларов. Эти конфликты привели к истощению важных стратегических активов и вынудили сократить расходы. Эти войны были непопулярны как внутри страны, так и за рубежом, и их последствия подорвали власть американского руководства. Многие страны отказались присоединяться к антироссийским санкциям.

"США не должны терпеть бредовую внешнеполитическую элиту, которая игнорирует реальные ограничения американской мощи. Вместо этого наши лидеры должны принять трезвый и реалистичный подход к нынешнему состоянию мира, который признает наши пределы... Те, кто продолжает отрицать реальность и отстаивать ту же неудачную политику, которая привела нас к тому, где мы находимся сегодня, гарантируют Америке только упадок", - пишет автор Дэн Колдуэлл, бывший сотрудник Конгресса и участник Иракской войны.

Теги: США



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