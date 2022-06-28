В Челябинске двух школьников удалили с ЕГЭ по математике

В Челябинской области двух школьников удалили с пересдачи ЕГЭ по математике из-за сотового телефона и шпаргалки.

"Были удалены два участника за наличие сотового телефона и наличие справочных материалов на бумажном носителе. Результаты этих участников аннулированы", – рассказал директор ГБУ ДПО РЦОКИО Андрей Барабас.

27 июня в регионе проходил резервный день ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Экзамен прошел без сбоев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минобразования.